Happy Teachers Day 2021: इन फिल्मों ने बदल दी टीचर-स्टूडेंट के रिश्तों की तस्वीर

Features

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 05 सितंबर। आज शिक्षक दिवस है, आज का दिन जितना टीचरों के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही शिष्यों के लिए भी, आज के दिन के महत्व को बताने के लिए हमारा हिंदी सिनेमा भी पीछे नहीं रहा है, अगर हिंदी सिनेमा ने टीचर को गॉड से ज्यादा बताया तो वहीं बॉलीवुड में ऐसी भी फिल्में हैं जो टीचर और स्टूंडेंट की एक नई रिलेशनशिप को दिखाती है जिसे कहीं तो लोगों ने पसंद किया तो कहीं पर लोगों ने सिरे से नकार भी दिया।

यह पढ़ें: Teachers day 2019: 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस, कौन थे डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन?

English summary

Today is Teachers day, While our Bollywood celebrities happen to give us a glimpse into various personas,the personality of a teacher and their significance has always caught the attention of the audience which becomes a major attraction in the plot of the film.