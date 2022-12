निर्भया कांड के 10 साल: उस दिन क्या और कैसे हुआ था ? 7 साल बाद गुनहगारों को मिली फांसी

16 दिसंबर, 2022 को दिल्ली के निर्भया गैंगरेप केस की 10वीं बरसी है। निर्भया के साथ 6 दरिंदों ने अत्याचार किया था, जिनमें से एक ने खुदकुशी कर ली थी। एक नाबालिक दोषी जल्द ही छूट गया। चार दोषियों को 2020 में फांसी दी गई थी।

10 Years after Nirbhaya horror: दिल्ली के कुख्यात निर्भया गैंगरेप की आज 10वीं बरसी है। आज ही के दिन दक्षिणी दिल्ली में 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट के साथ 6 दरिंदों ने गैंगरेप की ऐसी घटना को अंजाम दिया था, जिसके नाम से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निर्भया कांड के बाद देश में कानून भी बदला गया। देश में अब कोई भी रेप की जघन्य वारदात की बात होती है तो उसकी तुलना निर्भया के साथ हुई दरिंदगी से जरूर की जाती है। ऐसे में आज जब उस वारदात की 10वीं बरसी है तो उस दिन के बाद के घटनाक्रम पर एक नजर डाल लेना बनता है।

Delhi's Nirbhaya gang rape murder case:December 16, 2022 is the 10th anniversary. This incident crossed all limits of brutality against women in the country. Four convicts were hanged in 2020