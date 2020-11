निकिता मर्डर केस: न्याय की मांग को लेकर हाईवे जाम, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Faridabad

oi-Vinay Saxena

फरीदाबाद। निकिता तोमर मर्डर केस के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर रविवार को उग्र भीड़ ने फरीदाबाद-बल्लभगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जा रहा है कि भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। हरियाणा पुलिस के डीसीपी सुमेर सिंह ने बताया कि महापंचायत के दौरान कुछ अराजक तत्व कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि महापंचायत की अनुमति नहीं ली गई थी। बता दें, निकिता की हत्या के मामले में बीते गुरुवार को दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने दोनों को दो दिन की रिमांड पर रखा था। पुलिस ने हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी अजरु को नूंह से गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है।

निकिता की गोली मारकर की गई थी हत्या

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में 26 अक्टूबर को बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर को तौसीफ और रेहान ने उस वक्त अगवा करने की कोशिश की, जब वो पेपर देकर लौट रही थी। निकिता को अगवा करने में असफल रहने पर तौसीफ ने सरेराह निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरीदाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने दोनों को दो दिन की रिमांड पर रखा था। पुलिस ने हथियार मुहैया कराने वाले आरोपी अजरु को नूंह से गिरफ्तार किया था।

Since Ballabhgarh woman killing case is being linked with 'love jihad,’ Centre as well as state govt is looking into it, and considering legal provisions so that guilty is not able to escape, and no innocent person is punished: Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar pic.twitter.com/EYMsdw9NtP