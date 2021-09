यूपी में मिले 5वीं सदी के गुप्त काल से जुड़े मंदिर के अवशेष, 1500 साल पुरानी शंख लिपि में लिखा इस राजा का नाम

Etah

oi-Love Gaur

लखनऊ, 11 सितंबर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अलीगंज के पास एक संरक्षित स्थल पर खुदाई के दौरान गुप्त काल के एक मंदिर की सीढ़ियां और दो खंभे मिले हैं। एएसआई ने इन अवशेषों की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए बताया कि एक सीढ़ी पर शंख लिपि (शेल स्क्रिप्ट) में अभिलेख लिखा हुआ है। ये सभी अवशेष 1500 साल से ज्यादा पुराने हैं। बताया जा रहा है कि यह अवशेष गुप्त कालीन 5वीं सदी के मंदिर के हैं।

An inscription in Shankh lipi on one of the steps, datable to 5th century CE, Gupta period, possibly reading "Sri Mahendraditya..”, identified as Kumargupta of the Gupta dynasty has been unearthed. @MinOfCultureGoI pic.twitter.com/iz7XIB2MHG