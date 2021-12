Katrina- Vicky wedding: कैट उठा रही हैं शादी का 75% खर्चा इसलिए मन मारकर चुप है विक्की!

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 09 दिसंबर। आज बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में से एक कैटरीना कैफ और डैशिंग हीरो विक्की कौशल की शादी होने वाली है। हालांकि दोनों के परिवार वालों की ओर से इस बारे में अभी तक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन कैटरीना और विक्की दोनों का परिवार इस वक्त राजस्थान में है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आज सिक्स सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट में सात फेरे लेने वाले हैं।

English summary

Katrina Kaif-Vicky Kaushal wedding: Bride paying 75% of all expenses. Vicky Kaushal was none too pleased about Katrina Kaif's stringent measures to ensure a no-show by the media as also with the choice of venue said Bollywood life.com.