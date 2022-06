पिता के शोषण का शिकार हो रहीं फैन की मदद के लिए आगे आए वरुण धवन, ट्वीट पर दिया ये जवाब

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 7 जूनः बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन शादी के बाद अब दोबारा फिल्मों की शूटिंग को लेकर बिजी हो गए हैं। वरुण धवन इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में से हैं जो अपने फैंस के साथ बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और उनसे खुलकर बातें करते हैं। इतना ही नहीं वरुण हमेशा अपने फैंस की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। इसी बीच वरुण धवन के एक फैन ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द शेयर किया है और उनसे मदद मांगी है। फैन ने सोशल मीडिया पर ही वरुण धवन को अपनी सारी आपबीती बताई है। उनके फैन ने बताया कि कैसे उनके पिता कई सालों से उन्हें और उनकी मां को परेशान कर रहे हैं। वह दोनों को मारते हैं और पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है। जैसे ही ये बात वरुण धवन को पता चली तो उन्होंने फैन को जवाब दिया और कहा कि वह उनकी मदद जरूर करेंगे।

फैन ने ट्वीट कर दी शोषण की जानकारी

जानकारी के अनुसार वरुण धवन के फैन ने ट्वीट कर लिखा है- रिस्पेक्टेड सर, कई सालों से मेरे पिता मुझे मार रहे हैं। वह मेरा और मेरी मां का रोज शोषण करते हैं। कई दिन तो वह हमें खाना नहीं खाने देते। इसके साथ ही वह हमें धमकाते रहते हैं और हमें मारते वक्त गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतने सालों से घरेलू हिंसा का सामना करने के बाद भी गुजरात पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने बस 24 घंटे तक उन्हें जेल में रखा था और इसके बाद वह जेल से बाहर हो गए थे। वह आज भी यही करते हैं। ऐसा कई सालों से हो रहा है। इसके अलावा वह कई गैर कानूनी चीजों में भी इन्वॉल्व रहते हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। प्लीज हमारी मदद करें।

This an extremely serious matter and if this is true I will help will u and speak to the authorities. https://t.co/IaIOEMFk8u