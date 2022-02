Urfi Javed ने ब्रालेस सिंगल डोरी ड्रेस में करवाया फोटो, ट्रोल हुईं तो बोली ये कोई मेरे अब्बा तो नहीं, Video

Entertainment

नई दिल्‍ली, 24 जनवरी। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी के बाद से आए दिन सुर्खियां बटोर रही हैं। एक्‍ट्रेस अपने फैशन सेंस से इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं। उर्फी जावेद कर बोल्‍ड अंदाज आए दिन लोगों को चौकाता रहता है। फैंस को भी उनके लेटेस्ट लुक का बेसब्री से इंतजार रहता है। एक्‍ट्रेस ने अब एक बार फिर फैंस को चौकाते हुए सिंगल डोरी ड्रेस में अपनी एक बहुत ही बोल्‍ड फोटो शेयर की। इसके साथ ही ट्रोल करने वाले ट्रोलर्स को जमकर सुनाया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

