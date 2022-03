The Kapil Sharma: जब अनूप जलोटा से बोली स्टूडेंट- 'मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी', Video

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 मार्च। सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'द कपिल शर्मा' का शबाब अपने चरम पर है। इस बार इस शो में भजन सम्राट अनूप जलोटा, लोकप्रिय सिंगर सुदेश भोसले और बॉबी फेम सिंगर शैलेंद्र सिंह नजर आने वाले हैं। शो का प्रोमो आउट कर दिया गया है, जो कि काफी मजेदार है। शो के प्रोमो को देखने के बाद शो के दर्शक एक बार फिर से क्रेजी हो गए हैं।

English summary

Anup Jalota will be seen on The Kapil Sharma Show this weekend along with Sudesh Bhosale and Shailendra Singh. Bhajan King Anup Jalota shares hilarious anecdote of his female student, she said-my lipstick will spoil. here is video, please have a look.