'जादू भरी आंखों वाली..' यानी की सुष्मिता के लिए कभी विक्रम भट्ट ने की थी आत्महत्या की कोशिश

नई दिल्ली, 15 जुलाई। पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन और IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के रिलेशनशिप की बात सामने आने के बाद लोग खुश होने से ज्यादा हैरान हैं, क्योंकि ललित मोदी पिछले 12 सालों से भारत में नहीं हैं, ऐसे में उनके और सुष के बीच की जान-पहचान कब प्रेम में तब्दील हो गई कि मामला Better Half तक पहुंच गया, ये किसी की समझ में नहीं आया। इन 12 सालों में जहां ललित मोदी केवल अपने आईपीएल विवादों की ही वजह से सुर्खियों में रहे हैं।

Former IPL chairman Lalit Modi announced dating Sushmita Sen. In 1996 to 1998, Filmmaker Vikram Bhatt had affair with former universe beauty . Vikram Bhatt had said in an interview that he attempted suicide after a breakup with Sushmita Sen. read deatails.