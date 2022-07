Sushmita & Lalit : तो तीन बच्चों के पिता ललित मोदी में दिखी सुष्मिता को 'वो' बात....इसलिए बनी 'Better Half'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 जुलाई। 'इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे'.. जी हां आपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कल शाम 6 बजे जो ट्वीट किया, उससे लोगों को इसी तरह से झटका लगा है। उन्होंने पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन के साथ अपनी तस्वीर शेयर करके लोगों अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। ललित मोदी ने सुष्मिता को अपनी Better Half बताया है।

English summary

Former IPL chairman Lalit Modi announced dating Sushmita Sen, Everyone Shocked. Know why the former universe beauty fell on the father of three children?