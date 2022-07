रजनीकांत को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला सम्मान, जानिये कैसा रहा 'थलाइवा' का फिल्मी सफर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 25 जुलाई: मशहूर एक्टर रजनीकांत लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते हैं। आज अपने करियर के शिखर पर पहुंचने वाले रजनीकांत अपने फैंस के लिए प्रेरणा हैं। यूं ही नहीं, रजनीकांत को तमिलनाडु का सुपरस्टार माना जाता है। एक्टर की फिल्म का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक्टर के फैंस की संख्या काफी बड़ी है। ऐसे में उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। सुपरस्टार रजनीकांत को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेगुलर टैक्स भरने के लिए सम्मानित किया गया है। एक्टर की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये खुशी साझा की है। ये खबर रजनीकांत के फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। आज हर ओर से सम्मान पाने वाले रजनीकांत अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रजनीकांत का जीवन इतना भी आसान नहीं था। एक्टर के लिए ये मुकाम हासिल करना इतना भी आसान नहीं रहा।

English summary

Superstar Rajinikanth has been honored by the Income Tax Department for regular tax filing. This news is more than a surprise for his fans. It was not easy for the actor to achieve such postision he has today. The story of Rajinikanth becoming a hero from zero is an inspiration to millions of fans.