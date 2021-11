आलीशान लाइफ जीने वाले शाहिद को है लग्जरी कारों का शौक, जानिए कितनी संपत्ति के हैं मालिक

Entertainment

मुंबई, 26 नवंबर। बॉलीवुड के चार्मिंग स्टार शाहिद कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'जर्सी' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म एक असफल क्रिकेटर की कहानी कहती है तो वहीं ये साउथ की हिट फिल्म की रीमेक है लेकिन ये फिल्म की चर्चा का एक और बड़ा कारण है और वो ये है कि इस फिल्म में शाहिद एक बार फिर से अपने पापा पंकज कपूर के साथ नजर आएंगे इससे पहले ये दोनों फिल्म 'मौसम' में साथ नजर आ चुके हैं।

The trailer of Shahid Kapoor’s Jersey dropped on November 23. its really impressive. He is now one of the most recognized and highest-paid actors in the country.read his Net Worth – Car, Salary and Assets.