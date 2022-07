Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 04 जुलाई: बॉलीवुड और एक्टिंग की ग्लैमरस दुनिया को अचानक अलविदा कर चुकी सना खान अभी भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। गुजरात के मौलवी से शादी करने के बाद उनका जीवन जीने का रंग ढंग पहनावा भले ही पूरा बदल गया है लेकिन वो आए दिन अभी भी अपने फैंस को उनकी जिंदगी में क्‍या चल रहा है, उससे रूबरू करवाती रहती हैं। वहीं अब उन्‍होंने खुद एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो अपने पति संग अपना एक सपना पूरा करने जा रही हैं।

English summary

Sana Khan, who left acting, became the wife of a cleric, is going to fulfill her dream with her husband Unas