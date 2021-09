52 साल की उम्र में एक्ट्रेस भाग्यश्री का बिकिनी लुक, फैंस बोले-आपके सामने सारा-जाह्नवी भी फेल

Entertainment

oi-Bavita Jha

मुंबई, 16 सितंबर। 30 साल पहले सलमान खान के साथ उनकी फिल्म मैंने प्यार किया में काम कर रातों-रात मशहूर होने वाले एक्ट्रेस भाग्यश्री एक बार फिर से चर्चा में हैं। भाग्यश्री अब 52 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इन दिनों उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाईं हुई हैं, जिसे देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर भाग्यश्री की बिकिनी फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें वो ब्लू कलर के बिकिनी में नजर आ रही हैं। भाग्यश्री ने खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर इन तस्वीरों को साझा किया है।

English summary

Salman Khan Actress Bhagyashree sexy bikini look at the age of 52 goes viral, tuff competation to Sara and Janhvi Kapoor Salman Khan Actress Bhagyashree bikini look at the age of 52 goes viral, turf competition to Sara and Janhvi Kapoor