Sai Pallavi ने कश्मीरी पंडितों पर दिए विवादित बयान पर दी सफाई, कहा- ‘बोलने से पहले दो बार सोचूंगी’

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 19 जून: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी की अदाकारी के लाखों फैंस दीवाने हैं। एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती से भी लाखों दिलों पर राज करती हैं। पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों पर दिए एक विवादित बयान के चलते साई पल्लवी सुर्खियों में छा गई। विवादित बयान पर खूब बवाल हुआ, जिसके बाद कई लोगों ने एक्ट्रेस के खिलाफ केस तक दर्ज करवा दिया। ऐसे में अब साई पल्लवी ने खुद मीडिया के सामने आकर अपने विवादित बयान पर सफाई दी है।

English summary

Sai Pallavi breaks silence over her remarks on Kashmiri Pandits. Actress shared a video on her instagram and said she will think twice Before speak.