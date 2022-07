'मुन्नाभाई' को पछाड़कर डॉक्टर बनीं राखी सावंत, अब दिल के मरीजों का करेंगी इलाज

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 29 जुलाई : बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपने ब्वॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। एक्ट्रेस को आए दिन आदिल संग स्पॉट किया जाता है। इसके अलावा राखी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी हरकत कर ही डालती हैं, जिससे वे लाइमलाइट में आ जाती हैं। राखी सांवत हमेशा मस्ती भरे अंदाज में नजर आती हैं और फैंस को जमकर एंटरटेन करती हैं। एक बार फिर राखी फैंस के सामने कुछ ऐसे नजर आईं कि हमेशा की तरह इस बार भी सुर्खियों में छा गई। अपने रीसेंट वीडियो में राखी ग्रैजुएशन कैप और गाउन पहने नजर आ रही हैं।

English summary

Recently Drama queen Rakhi Sawant, who came in a graduation cap and gown, says that she has completed MBBS and is going to leave Munna Bhai behind.