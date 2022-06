Janhit Mein Jaari: राखी सावंत ने मजेदार अंदाज में समझाई कंडोम की अहमियत, बोलीं- ‘हम दो हमारे दो’

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 11 जून: इस शुक्रवार को नुसरत भरुचा की फिल्म 'जनहित में जारी' रिलीज हुई है। फिल्म सेफ सेक्स और कंडोम जैसे मुद्दों पर आधारित है। ऐसे में फैंस के साथ-साथ सेलेब्स के रिएक्शन भी इसे लेकर सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में राखी सावंत ने भी फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राखी का कहना है कि वे फिल्म देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। वे कहती हैं कि फिल्म मुख्य रूप से प्रीकॉशन और कंडोम पर है। सरकार काफी समय से लोगों को जागरूक करने के लिए एड कर रही है। ऐसे में अच्छा लग रहा है कि इस मुद्दे पर फिल्म लेकर आए हैं। राखी ने कहा कि कंडोम इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।

English summary

Rakhi Sawant has given her reaction about film 'Janhit Mein Jari'. Rakhi says that she is excited to see the film.