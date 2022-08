'अभी अंदर जाकर लव लपाड़ा भी करना है...' जब आदिल संग वैनिटी वैन में घुसी राखीं

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 अगस्त: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत को अच्छे से पता है कि सुर्खियों में कैसे बने रहना है। आए दिन ड्रामा क्वीन अपने फैंस को जमकर एंटरटेन करती हैं। हर दिन राखी के पास एंटरमेंट का भरपूर डोज मिल ही जाता है। एक्ट्रेस अपने लविंग ब्वॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी संग जबसे रिलेशनशिप में आई हैं, तबसे वे खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में राखी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने ब्वॉयफ्रेंड आदिल संग बारिश का मजा लेती हुई दिखाई दे रही हैं।

English summary

Recently, a video of Rakhi is going viral, in which she is seen enjoying the rain with her boyfriend Adil Durrani.