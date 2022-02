शाहरुख ने शेयर किया 'पठान' लुक वाला एड वीडियो, Twitter पर मचा 'तूफान'

Entertainment

नई दिल्ली, 23 फरवरी। बॉलीवुड के बादशाह खान यानी कि शाहरुख की फिल्म 'पठान' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे वक्त से फिल्मी कैनवस पर किंग खान की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस की मनोदशा से खुद शाहरुख भी वाकिफ हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए फिल्म की एक क्लिप शेयर की है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

Pathan Actor Shah Rukh Khan shared his new ad on Twitter, People says-King is back now, he is Toofan, here is his clip. please have a look.