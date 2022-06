आखिर कैसे समोसा बेचने वाले की बेटी Neha Kakkar बनीं पॉपुलर सिंगर, सुनकर छलक जाएंगे आंसू

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 जून: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। अपनी मेहनत और दम पर नेहा ने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। सिंगर आज अपना 34वां जन्मदिन मना रहीं हैं। बहुत लोग जानते हैं कि नेहा एक पॉपुलर सिंगर हैं लेकिन कम ही लोग ये जानते होंगे कि यहां तक पहुंचने में नेहा को काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। नेहा जब कोख में थीं, तो खुद उनकी मां उन्हें मारना चाहती थीं। इतना ही नहीं, जिंदगी के शुरुआती दौर में नेहा ने बहुत रिजेक्शन झेले हैं। हालांकि, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हर मुसीबत का सामना डटकर किया।

English summary

Neha Kakkar is celebrating her 34th Birthday today. She started singing at a very tender age of 4. The family suffered from a financial crisis, so they shifted to Delhi to try their kid’s luck in singing.