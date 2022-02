Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 14 फरवरी। वेलेंटाइन डे पर बॉलीवुड के हॉट कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन सिंह पर प्‍यार की खुमारी का रंग और चढ़ गया है। आज प्‍यार के इस खास दिन पर दोनों ने खुल्‍लम-खुल्‍ला अपने प्‍यार का इजहार किया। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने पब्लिक में भले ही एक दूसरे के बारे में बातें कम की हों, लेकिन अब वो इंस्‍टाग्राम पर एक दूजे के प्‍यार में डूबे हुई फोटो शेयर कर अपनी रोमांस में डूबी फीलिंग शेयर की है।

English summary

Malaika Arora was seen immersed in love in Arjun Kapoor's arms, wrote 'Mera' then the actor wrote - When she goes away ..