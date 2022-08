Koffee With Karan 7: जब करण ने शाहिद को बताया करीना का Ex-Husband तो...

Entertainment

नई दिल्ली, 05 अगस्त। मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' का हर एपीसोड सुर्खियों में रहता है क्योंकि शो के होस्ट करण जौहर शो के मेहमानों से ऐसा कुछ पूछ लेते हैं या फिर ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसके कारण ये शो चर्चाओं के केंद्र में आ जाता है। कई बार तो शो आलोचनाओं का भी शिकार हो जाता है। ताजा मामला शो में गेस्ट बनकर आईं बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा करीना कपूर से जुड़ा हुआ है।

English summary

When Karan Johar told Shahid Kapoor that Kareena's Ex-Husband in his show Koffee With Karan. Bebo was amazed. The new episode of Koffee With Karan 7, featuring Aamir Khan and Kareena Kapoor. both were promoting upcomin film Laal Singh Chaddha in this show.