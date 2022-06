बॉलीवुड स्टार्स के Non Famous बच्चे, क्या आप जानते हैं इन्हें?

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जून: बॉलीवुड स्टार किड्स अक्सर गॉसिप का विषय बने रहते हैं। इनकी लाइफस्टाइल हो या फिर रिलेशनशिप, सब कुछ सुर्खियों में रहता है। फैंस इनके बारे में जानने के लिए बेहद एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में कई स्टारकिड्स ऐसे हैं, जो बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जो बॉलीवुड में आए बिना भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। वहीं कई स्टारकिड्स ऐसे हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है।

English summary

While most of our Bollywood celebrities give is timely sneak peeks into their daily lives, some of their kids aren’t really a fan of the public eye. These star kids are not as popular on social media as other star kids.