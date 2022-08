KBC 14: पहले एपीसोड में मनेगा आजादी के 75 साल का जश्न, HOT सीट पर नजर आएंगे देश के Real Hero,जानिए कौन?

Entertainment

नई दिल्ली, 02 अगस्त। सोनी टीवी के सबसे लोकप्रिय शो में से एक हैं 'कौन बनेगा करोड़पति', जिसका 14 वां सीजन 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी शो के प्रोमो ने लोगों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है। आपको बता दें कि शो में इस बार अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जाएगा और इसलिए शो में कुछ खास लोग मेहमान बनकर भी सामने आएंगे। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन देश के इन रीयल हीरो का खास तौर से सम्मान करेंगे।

Amitabh Bachchan's 'Kaun Banega Crorepati', whose 14th season is going to start from 7th August. In the first episode of KBC, 75 years of Independence will be celebrated, Real Hero of the country will be seen on the HOT seat.