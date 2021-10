KBC 13 के दूसरे करोड़पति बने एमपी के साहिल अहिरवार, कहा-'ज्ञान और मेहनत ही सक्सेस का मूल मंत्र'

Entertainment

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। 'कौन बनेगा करोड़पति 13 ' का रोमांच चरम पर है। शो को इस सीजन का दूसरा करोड़पति मिल गया है। गुरुवार को प्रसारित हुए एपीसोड में 19 वर्षीय छात्र साहिल अहिरवार ने सभी सवालों का सही जवाब देकर एक करोड़ की धनराशि और चमचमाती कार को अपने नाम किया। साहिल ने अपने जीवन में काफी संघर्ष देखा है, वो सागर विवि से पढ़ाई कर रहे हैं और आईएस अधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं इसलिए वो इन दिनों अपने घर से दूर रहकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

English summary

On the 44th episode of Kaun Banega Crorepati 13, Sahil Ahirwar took home Rs 1 crore. He did not attempt the Rs 7 crore question. He says Hard Work Is The Key To Success.