क्या शाहरुख खान और करण जौहर साथ सोते हैं? सवाल पूछे जाने पर किंग खान ने दिया था ये जवाब

नई दिल्ली, 25 मई। फिल्म 'कुछ कुछ होता है'...के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने आज अपनी लाइफ के 50 साल पूरे कर लिए हैं। धर्मा प्रोडक्शन के जरिए एक से एक हिट फिल्म देने वाले करण जौहर की पर्सनल लाइफ अक्सर लोगों के बीच चर्चा बन जाती है। कुछ वक्त पहले इंडस्ट्री में एक खबर फैल गई थी कि करण जौहर 'बाइसेक्सुल' हैं और सुपर स्टार शाहरुख खान के साथ रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि करण की पर्सनल डिजायर की पूर्ति शाहरुख करते हैं इसी वजह से करण की हर फिल्म में वो ही होते हैं।

Karan Johar celebrates his 5Oth birthday on May 25.In his book An Unsuitable Boy Bollywood’s popular filmmaker Karan Johar has opened up about his sexuality and his relationship with Shah Rukh Khan. he is bisexual? read his book 'Unsuitable Boy Bollywood'.