विज्ञापन में रणवीर सिंह स्टाइल में नजर आए कपिल देव, फैंस बोले- 'अब क्या रणवीर जॉब छोड़ दे?'

oi-Sagar Bhardwaj

मुंबई, 19 अक्टूबर। अपनी कप्तानी में भारत को पहली बार विश्वकप दिलाने वाले महान क्रिकेटर कपिल देव भले ही अब रीयल लाइफ में क्रिकेट पिच पर नजर न आते हों, लेकिन क्रिकेट की पिच पर रणवीर सिंह की स्टाइल में उन पर बनाया गया एक विज्ञापन लोगों को खासा पसंद आ रहा है। इस विज्ञापन में कपिल देव रणवीर सिंह की स्टाइल को कॉपी करते, चमकीली ड्रेस पहने और अजीबो-गरीब फैशन सैंस के साथ नजर आ रहे हैं। इस तरह की चमकीली भड़काऊ ड्रेस अक्सर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर पहना करते हैं और इस विज्ञापन में कपिल देव ने उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश की है। मजे की बात ये है कि यह विज्ञापन लोगों को खूब पसंद आ रहा है और इस पर जमकर मीम्स बन रहे हैं।

