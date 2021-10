Entertainment

मुंबई, 6 अक्‍टूबर। बॉलीवुड स्‍टार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान इन दिनों नॉरकोटिक्‍स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में हैं। रविवार को आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी ने क्रूज पर उनके तीन दोस्‍तों के साथ हिरासत में लिया था। इस केस में अब तक कई लोगों को अरेस्‍ट किया जा चुका है। आर्यन को ड्रग पेडकर के सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि आर्यन ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। वहीं बुधवार को एनसीबी आफिस में जब आर्यन को लाया गया तो शाहरुख खान खुद बेटे से मिलने नहीं पहुंचे बल्कि अपनी मैनेजर पूजा ददलानी को आर्यन का हाल पूछने के लिए भेज दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि कि क्‍या शाहरुख अपने बेटे की इस करतूत पर क्‍या नाराज हैं?

Is Shahrukh Khan angry with his son? Sent his manager to NCB office to know the condition of Aryan