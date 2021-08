फूल की PIC भी शेयर करूं तो भी वो मास्टरबेशन ही याद करेंगे: स्वरा भास्कर

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 22 अगस्त। ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखनी वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर को अक्सर अपने बोल्ड बयानों की वजह से ट्रोल का शिकार होना पड़ता है लेकिन ट्रोलर्स की परवाह किए बिना स्वरा बिंदास होकर अपनी राय सोशल प्लेटफार्म पर रखती हैं लेकिन इस बार स्वरा ने जो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वो जरूर मंथन का विषय है।

English summary

I Cant Even a Post a Photo of a Flower without People Linking it to Masturbation, Its Sad said Bhasker. here is her Post, Please Have a Look.