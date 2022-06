Hrithik Roshan की नानी का 91 साल की उम्र में हुआ निधन, आज होगा अंतिम संस्कार

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 17 जून: अभिनेता ऋतिक रोशन के परिवार से जुड़ी बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल, एक्टर की नानी पद्मा रानी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। एक्टर की नानी काफी वक्त से बेड पर ही थीं। उन्होंने 16 जून को तकरीबन 3 बजे आखिरी सांस ली। एक्टर की नानी पद्मा रानी का अंतिम संस्कार आज सुबह साढ़े दस बजे के करीब मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया जाएगा।

तीन साल पहले हुआ नाना का निधन

बताते चलें कि ऋतिक रोशन की नानी फिल्ममेकर जे ओ प्रकाश मेहरा की पत्नी थीं। जे ओमप्रकाश मेहरा का निधन तीन साल पहले 7 अगस्त 2019 को हुआ था। उनके निधन के बाद ऋतिक रोशन ने ही उन्हें मुखाग्नि दी थी। ऋतिक के नाना ओमप्रकाश को साल 1974 में आई फिल्म 'आप की कसम', 'अपनापन' और 'आदमी खिलौना है' जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है।

लाहौर में जन्मे थे जे ओमप्रकाश मेहरा

एशियानेट न्यूज की खबर के मुताबिक जे ओमप्रकाश मेहरा ने लाहौर के डिस्ट्रिब्यूटर्स ऑफिस में बतौर क्लर्क काम किया था। इसके बाद विभाजन होने पर वे पाकिस्तान से मुंबई आ गए थे। मुंबई में वे 6 सालों तक इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन और फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा पुणे में वे लेक्चरर रहे थे। 2004 में उन्हें एशियन गिल्ड ऑफ लंदन द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट्स अवॉर्ड दिया गया था।

नाना-नानी के क्लोज थे ऋतिक

एक्टर ऋतिक रोशन अपने नाना-नानी के बेहद करीब थे। एक्टर और उनके पूरे परिवार ने जे ओमप्रकाश का 92वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया था। इसकी तस्वीरें ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थीं। इसके साथ ही एक्टर ने अपने नाना के लिए एक नोट भी लिखा था।

English summary

Hrithik Roshan's maternal grandmother Padma Rani has passed away at the age of 91. The last rites of the actor's maternal grandmother Padma Rani will be performed at Vile Parle crematorium in Mumbai around 10.30 am today.