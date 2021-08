Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 20 अगस्‍त। टीवी सीरियल "ये रिश्‍ता क्‍या कहलाता है" में संस्‍कारी बहू का किरदार निभाने वाली हिना खान इन दिनों अपने हॉट अवतार के कारण सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर हिना खान अपने रील्स बनाकर पोस्‍ट कर अपने फैंस को इंटरटेन करती रहती हैं। लेकिन इस बार उनको अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालना भारी पड़ गया है उनको इस वीडियो को लेकर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

English summary

Hina Khan danced on 'Param Sundari' in less clothes, people said - Muharram is there, she would have done it tomorrow