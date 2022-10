Happy Birthday Shweta Tiwari: 'प्रेरणा' से अपराजिता तक........'टूटे दिल वाली Top Actress'

Entertainment

Happy Birthday Shweta Tiwari: आज टीवी जगत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक श्वेता तिवारी का जन्मदिन है। भले ही वो आज अपना 42वां जन्मदिन मना रही हों लेकिन अपनी काया से वो आज भी 20 साल की युवतियों पर भारी हैं। अदा , शोख, सुंदरता और बेहतरीन एक्टिंग की कंपलीट पैकेज श्वेता तिवारी को देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो दो बच्चों की मम्मी हैं। एकता कपूर के सुपर हिट शो ' कसौटी जिंदगी की' प्रेरणा बनकर उन्होंने ना लोगों का दिल चुराया बल्कि उन्होंने एक भारतीय, पारंपरिक, संस्कारी लेकिन आत्मविश्वासी महिला की नई छवि को भी पेश किया।

English summary

Shweta Tiwari turns 42 today. she is famous tv actress. Prerna to Aparajita, She did Fantastic Job but in her real life she has pain. people called her- Top Actress with Broken Heart.