Jasmin Bhasin Birthday: बिग बॉस के घर में जैस्मिन ने बताया था डार्क सीक्रेट, करना चाहती थीं आत्महत्या

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 28 जून: एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन आज अपना जन्मदिन मना रहीं हैं। अपनी शानदार एक्टिंग से छोटे पर्दे पर खास जगह बनाने वाली जैस्मिन फैंस के दिलों पर राज करती हैं। एक्ट्रेस भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक हैं। कॉलेज के दिनों के दौरान जैस्मिन मॉडलिंग भी किया करती थीं। उन्होंने प्रिंट और टीवी के विज्ञापनों से अपने करियर की शुरुआत की है। जैस्मिन को बिग बॉस में भी देखा गया था। इस दौरान उन्होंने जिंदगी के डार्क फेज के बारे में बात करते हुए बेहद ही शॉकिंग राज खोले थे।

English summary

Jasmin Bhasin is known for portraying the role of twinkle Taneja Sarna in ‘Tashan e Ishq’ and Teni Bhanushali in ‘Dil Se Dil Tak.’ Jasmin opens up her dark secret in Big Boss 14.