Gehraiyaan Posters Out: लिपलॉक के बाद पोस्टर में दिखी दीपिका-सिद्धांत की हॉट केमिस्ट्री, लोग हुए पानी-पानी

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 05 जनवरी। बॉलीवुड की 'मस्तानी गर्ल' यानी कि दीपिका पादुकोण आज 36 बरस की हो गई हैं। अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल होने वाली दीपिका पादुकोण की 'गहराइयां' फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के टीजर ने पहले ही इंटरनेट पर सनसनी पैदा कर दी है। दीपिका के जन्मदिन पर आज फिल्म की टीम ने फिल्म के पोस्टर रिलीज किए हैं, वो भी एक-दो नहीं बल्कि पूरे 6, जिसमे एक बार फिर से लोगों की फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ा दी है।

English summary

Gehraiyaan Posters Out on Deepika Padukone's birthday.Actress and Siddhant Chaturvedi' Looks very Hot. here is all postres, please have a look.