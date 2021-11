भारत को WC जिताने वाले कपिल देव को रोमी से I Love You कहने में लगे थे पूरे एक साल, पढ़े लवस्टोरी

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 26 नवंबर। फिल्म '83' का टीजर रिलीज हो गया है, जिसे देखते ही हर भारतवासी को वो गौरवान्वित पल याद आ गया, जब भारत पहली बार क्रिकेट का विश्वविजेता बना था। इस मैच से पहले क्रिकेट की दुनिया में इंडिया की गिनती एक बच्चे के तौर पर होती थी लेकिन जब इसी बच्चे ने फाइनल में वेस्टइंडीज जैसी सूरमा टीम को हराया तो एक पल बाद ही सबकुछ बदल गया। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लार्डस में ये इतिहास रचा था कैप्टन कपिल देव के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने, उस दिन के बाद से विश्वपटल पर क्रिकेट की दुनिया में इंडिया की सूरत ही बदल गई थी।

English summary

Film 83 teaser out. Ranveer Singh and Deepika Padukone are all set to play Kapil Dev and Romi Dev in Kapil Dev's biopic, '83.here is Kapil Dev and Romi Dev's real Love Story. its really Touching, please have a look.