फीमेल फैन ने घुटनों पर बैठकर शाहरुख खान को कही ये बात, एक्टर ने लगाया गले और फिर......

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Shah Rukh Khan Birthday Celebration: बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस यानी शाहरुख खान ने बड़े ही धूमधाम से अपना 57वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर शाहरुख खान न सिर्फ अपने सभी फैंस से मिले बल्कि मीडिया के साथ भी उन्होंने अपना काफी वक्त गुजारा। उन्होंने सबके साथ जमकर इन्जॉय किया। फैंस की दिल की बातें सुनी, सबके साथ जमकर डांस किया और केक भी काटा। इससे पहले वह रात के ठीक 12 बजे मन्नत के बाहर खड़े उनके सभी फैंस का अभिवादन करने के लिए बंगले की छत पर पहुंचे और भीड़ को हाथ हिलाकर और फ्लाइंग किस देकर धन्यवाद कहा। आइए आपको बताते हैं किस तरह से शाहरुख खान ने अपने सभी फैंस और मीडिया के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया।

English summary

female fan sat on her knees and said this to Shahrukh Khan the actor hugged her and do this thing