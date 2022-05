समंदर किनारे रेड क्रॉप टॉप में नजर आईं Fatima Sana Shaikh, फोटो देख हो जाएंगे फ्लैट!

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 22 मई : दंगल गर्ल फातिमा सना शेख अपनी ग्लैमरस अदाओं को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की, जिन्होंने एक्ट्रेस के सोशल मीडिया का पारा हाई कर दिया। रेड क्रॉप टॉप में एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिख रहीं हैं। साथ ही इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने फैंस को समर फैशन गोल देती हुईं नजर आ रहीं हैं। बीच के किनारे एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं, जिन्हें देखकर कोई भी बोल उठेगा- वाह!

English summary

In her latest look, Fatima Sana Shaikh can be seen in a stunning red crop top. Fatima’s look is definitely a go-to look this summer season.