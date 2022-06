बॉलीवुड की इन हसीनाओं ने बेहद कम उम्र में दुनिया को कहा था अलविदा, जानें क्या थी वजह

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 जून: बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए स्टार्स काफी मेहनत करते हैं। पर्सनल लाइफ की परेशानियों को दरकिनार कर उन्हें अपने करियर में बस आगे ही बढ़ते रहना पड़ता है। पर्दे पर खुश रहने वाले ये स्टार्स अकसर अपनी निजी जिंदगी में परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। इस बात का अंदाजा दर्शकों को उन्हें खोने के बाद लगता है। बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं, जिन्होंने किसी न किसी कारण के चलते दुनिया को कम उम्र में ही अलविदा कह दिया। आज हम ऐसी ही बॉलीवुड की कुछ हसीनाओं के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया।

English summary

The death of an actor leaves a void in the lives of their fans. Unfortunately, there are so many of these talented actress who left for their heavenly abode at very young age.