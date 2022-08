Delhi Crime 2: 'कच्छा-बनियान गिरोह' की बैंड बजाने आ रही हैं वर्तिका चतुर्वेदी, दमदार ट्रेलर में दिखी झलक

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 8 अगस्त: पॉपुलर वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम' के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हर कोई इस दमदार वेब सीरीज के दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ऐसे में फैंस का इंतजार खत्म होने को है और इसका ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। ट्रेलर देखकर साफ पता चलता है कि पहले सीजन की तरह दूसरा सीजन भी धमाकेदार होने जा रहा है। निर्भया गैंग रेप पर आधारित इस वेब सीरीज के पहले पार्ट ने सबको हैरान करके रख दिया था। ऐसे में दर्शक इसके दूसरे सीजन के लिए पलकें बिछाए बैठे थे।

पहले सीजन की शानदार सफलता के बाद मेकर्स अब दर्शकों के सामने दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में 'दिल्ली क्राइम सीजन 2' का टीजर जारी किया गया है। इस सीरीज को 26 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा।

बताते चलें कि डीसीपी वर्तिका बनीं शेफाली शाह ने पिछले सीजन में अपना दमदार अभिनय दिखाया था। उनका रोल देखकर फैंस भी हैरान रह गए थे। पहले पार्ट में शेफाली शाह के अभिनय की खूब तारीफ की गई थी।

इस सीरीज के पहले पार्ट को 47वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में सीरीज को शानदार ड्रामा सीरीज के लिए अवॉर्ड दिया गया था। इस सीजन के जरिये एक बार फिर दिल्ली में घटने वाली क्राइम की घटनाओं को जोड़कर दिखाने की कोशिश होगी। इस बार भी शेफाली शाह लीड रोल में नजर आने वाली हैं।

आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम के दूसरे सीजन की कहानी राजधानी में बुजुर्गों को अपना शिकार बनाने वाले कच्छा-बनियान गिरोह के बारे में है। इस गिरोह का नाम बाबरिया गैंग भी है। ये रातों को घरों में घुसकर लूटपाट करने के बाद लोगों की बेरहमी सेहत्या कर देता था। हालांकि बाद में पुलिस ने इस गैंग के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।



Like the first season of Delhi Crime 2, the second season is also going to be a blast. The first part of this web series based on Nirbhaya gang rape had surprised everyone. After watching that, audience was waiting for its second season. Now their wait seems to be over.