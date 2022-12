Salman khan-Somy Ali:'सिगरेट से फूंका Chauvinistic Pig...' , सोमी अली ने सलमान खान पर लगाए गंभीर आरोप

पाकिस्तानी अदाकारा सोमी अली ने सलमान खान पर यौन शोषण जैसे गंभीर और घृणित आरोप लगाए हैं। बता दें कि सलमान और सोमी करीब आठ साल तक रिलेशनशिप में रहे थे।

Salman khan and Somy Ali: पाकिस्तानी अभिनेत्री सोमी अली का जब भी जिक्र आता है आंखों के सामने उनकी फिल्में कम बल्कि उनकी और सलमान खान की हाथ में हाथ डाले तस्वीर जरूर घूम जाती है। नंबे के दशक में इस ग्लैमरस अभिनेत्री ने सलमान समेत कई बड़े कलाकारों संग काम किया था लेकिन उनकी पहचान बॉलीवुड में सलमान की गर्लफ्रेंड के ही रूप में रही, हालांकि सल्लू मियां ने खुलकर कभी भी इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं। कहा जाता है कि सलमान और सोमी करीब आठ साल तक रिलेशनशिप में रहे थे और उनका ये रिश्ता साल 1999 में टूटा था, इस ब्रेक अप की वजह आज तक नहीं पता तो वहीं हिंदी सिनेमा की गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि ऐश्वर्या राय दोनों के ब्रेक-अप का कारण रहीं, जिनसे भी बाद में सलमान का रिश्ता टूट गया।

यहां देखें सोमी अली की पोस्ट

English summary

'Blown with cigarette, beaten, Chauvinistic Pig'..Somy Ali made serious allegations against Salman Khan.Somy Ali and Salman Khan reportedly dated for over eight years. here is her post, please have a look.