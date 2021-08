Bigg Boss 15: शमिता शेट्टी ने दिया ट्रोलर्स को जवाब, कहा- 'जब हम सांस लेना नहीं छोड़ते... '

Entertainment

नई दिल्ली, 09 अगस्त। 'बिग बॉस सीजन 15' का जोरदार आगाज हो चुका है लेकिन इस बार के सीजन में काफी परिवर्तन किए गए हैं। इस बार शो के होस्ट सलमान खान नहीं है बल्कि करण जौहर हैं। शो इस बार पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। कहते हैं ना 'बिग बॉस' और विवादों का चोली-दामन का साथ है। इसलिए इस बार भी शो शुरू होने से पहले ही विवाद जुड़ गया है और इस बार विवाद का कारण है 'शमिता शेट्टी', जो कि इस बार शो में बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई हैं।

English summary

Bigg Boss 15: we all go through ups and downs in life and because of it work should not suffer said Shamita Shetty.