BB15: सलमान पर भड़कीं आसिम की गर्लफ्रेंड हिमांशी, बोलीं- क्यों दोनों भाईयों में दरार डाल रहे हो?

oi-Love Gaur

मुंबई, 14 दिसंबर: टेलीविजन का सबसे ज्यादा देखने जाना वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 15वीं सीजन जारी है। घर के अंदर काफी गहमा-गहमी का माहौल दिखाई दे रहा है। 'बिग बॉस' हाउस में अब रोजाना लड़ाई-झगड़ा चला रहा है। ऐसे में इस बार का वीकेंड का वार कई घरवालों के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा, क्योंकि रविवार के एपिसोड में सलमान भाई ने कई घरवालों की तगड़ी क्लास लगाई। दूसरी तरफ उमर रियाज को डांटने पर आसिम के नाम को घसीटने से हिमांशी खुराना भड़की नजर आईं और उन्होंने सलमान खान पर ही सवाल उठा दिए। क्या है पूरा मामला पढ़िए....

This is wrong ..One person has done his job or apka show bb13 over ho gya ………stop dragging his name…… tab yahi Asim heman tha #weloveasimriaz

Aisa lag raha bhaiyo ke beech me rift create kar rahe