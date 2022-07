निरहुआ और आम्रपाली ने तोड़ी रोमांस की सारी हदें, पिंक सूट में अक्षरा सिंह ने काटा बवाल

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 15 जुलाई: भोजपुरी गानों का दर्शकों के बीच खूब क्रेज देखने को मिलता है। हर दिन कोई ना कोई गाना वायरल हो ही जाता है। इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव को लोग वैसे भी बेहद पसंद करते हैं। ऐसे में एक्टर हर वक्त ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आम्रपाली दुबे संग एक्टर की जोड़ी लोगों को खूब पसंद भी आती है। हाल ही में निरहुआ और आम्रपाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है।

गाने को मिले इतने व्यूज

वीडियो में निरहुआ और आम्रपाली की कैमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है। दोनों वीडियो में मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। गाने को यूट्यूब पर 65 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं।

यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

गाने पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने गाने को सुपर बताया है, तो दूसरे यूजर ने काजल अक्षरा और आम्रपाली के एक्सप्रेशन्स को क्यूट बताया है। दर्शकों को ये गाना बेहद पसंद है। यही कारण है कि निरहुआ का ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर दोबारा ट्रेंड भी करने लगा है।

फैंस को पसंद आया आम्रपाली-निरहुआ का अंदाज

गाने की शुरुआत में निरहुआ और आम्रपाली का गजब अंदाज देखने को मिल रहा है। दोनों का रोमांस फैंस को खूब भा रहा है। इस वीडियो में कुछ देर बाद एक्ट्रेस अक्षरा को भी देखा जा सकता है। पिंक सूट में अक्षरा गजब ढा रही हैं।

ये भी पढ़ें : Nirahua Affairs: इन भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है निरहुआ का नाम, आम्रपाली संग अफेयर की भी रही चर्चा

English summary

Recently, a video of Nirhua and Amrapali is trending on social media. The chemistry of Nirhua and Amrapali are being loved by fans.