ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर Chhavi Mittal ने बयां किया दर्द, पहले भी ये अभिनेत्रियां कैंसर को दे चुकी हैं मात

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 24 मई : टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल की हाल ही में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुई थी और अब एक्ट्रेस अपने ट्रीटमेंट की दूसरी स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। छवि का रेडियोथैरेपी सेशन तकरीबन 20 दिनों तक चलने वाला है। आपको बता दें कि छवि पहली एक्ट्रेस नहीं हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हों। इससे पहले भी तमाम एक्ट्रेसेज रह चुकी हैं, जिन्होंने इस बीमारी को अपनी इच्छाशक्ति से मात देकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापसी की है। आइये जानते हैं उन एक्ट्रेसेज के बारे में, जो इस दौरान कमजोर नहीं पड़ीं और जिन्होंने बीमारी की इस लंबी जर्नी के बाद कमबैक किया है।

English summary

Actress Chhavi Mittal is in the second stage of her breast cancer surgery. Apart from Chhavi, there are many celebs who stood strong battling cancer.