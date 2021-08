Anupam Shyam Unknown Facts: प्रतापगढ़ ने खोया 'अनुपम' बेटा, जिसने कभी नहीं छोड़ा ठेठ अंदाज

Entertainment

oi-Ankur Sharma

प्रतापगढ़, 09 अगस्त। वो भले ही टीवी वालों के लिए स्टार और बॉलीवुड वालों के लिए एक करेक्टर आर्टिस्ट हों लेकिन यूपी के प्रतापगढ़ जिले के लिए वो शान थे, जिनकी फोटो जिले के कई दुकानों में आज भी लगी दिख जाएंगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीवी और बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम श्याम ओझा की, जिन्होंने रविवार को लंबी बीमारी के बाद दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मालूम हो कि वह पिछले कई दिनों से मुंबई के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती थे, उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था , जिसकी वजह से वो कल अपनी जिंदगी से जंग हार गए।

English summary

Veteran actor Anupam Shyam passed away at the age of 63 due to multiple organ failure On 8th August, Anupam Shyam Ojha was a native of Pratapgarh in Uttar Pradesh, here is some Unknown facts about his life.