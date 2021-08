देर रात लीलावती अस्पताल के बाहर दिखे अमिताभ -श्वेता, फैंस परेशान, जानिए क्या है वजह?

Entertainment

मुंबई, 23 अगस्त। रविवार देर रात जब से लीलावती अस्पताल के बाहर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी बेटी श्वेता को देखा गया है, तब से ही लोगों के अंदर बेचैनी है कि आखिर क्यों अमिताभ अस्पताल के बाहर देखे गए, क्या एक बार फिर से वो बीमार हैं। फैंस के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि इसी बीच खबर आ रही है कि अमिताभ अस्पताल अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे अभिषेक के लिए गए थे। ऐसी खबरें हैं कि अभिषेक बच्चन को चोट लग गई है और इस वजह से उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया है और उन्हीं को देखने के लिए अमिताभ अपनी बेटी के साथ देर रात अस्पताल पहुंचे थे।

Megastar Amitabh Bachchan and his daughter Shweta Nanda Bachchan late on Sunday late night were clicked outside the Lilavati hospital in Mumbai. here is the reason.