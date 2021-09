जानेमाने अमेरिकी एक्टर माइकल विलियम्स का निधन, अपने फ्लैट पर मृत पाए गए

Entertainment

oi-Ankur Singh

न्यूयॉर्क, 07 सितंबर। अमेरिकी एक्टर माइकल के विलियम्स सोमवार को न्यूयॉर्क स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए हैं। 54 साल के माइकल चर्चित टीवी सीरीज के अभिनेता थे, इसके अलावा द वायर में ओमार लिटिल के उनके किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। पुलिस ने बताया माइकल के विलियम्स अपने फ्लैट पर सोमवा को मृत पाए गए हैं। एक्टर के प्रतिनिधि ने बताया कि बहुत दुख के साथ परिवार इस बात की जानकारी दे रहा है कि एमी अवॉर्ड के लिए नामांकित एक्टर माइकल केनेथ विलियम्स का निधन हो गया है। दुख की इस घड़ी में परिवार की अपील है कि हमे निजता दी जाए।

न्यूयॉर्क पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि परिवार के एक सदस्य को ब्रुकलिन स्थित फ्लैट में विलियम्स मृत मिले। विलियंम्स के किरदार को उनके बेहतरीन किरदार के लिए ब्रुकलिन के लोग काफी सराहते थे। द वायरल में उन्होंने जिस तह से बेहतरीन किरदार निभाया था वह काफी लोकप्रिय हुआ था। इस सीरीज में विलियंम्स गे आर्म्ड रॉबर के किरदार में नजर आए थे, जोकि ड्रग डीलर्स पर नियंत्रण रखने में एक्सपर्ट था। इस सीरीज को काफी लोकप्रियता मिली थी। यह सीरीज 2002 से 2008 तक टीवी पर प्रसारित की गई, जिसके कुल पांच सीजन आए थे।

इसके अलावा विलियम्स को एचबीओ की सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर में भी एल्बर्ट चाकी के किरदार के रूप में सराहा गया था। उन्हें कई बार एमी अवॉर्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। लवक्राफ्ट कंट्री सीरीज में भी उन्हें अपने किरदार के लिए नामांकन मिला था। ये अवॉर्ड दो हफ्ते के बाद घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही फिल्म बेसी में भी विलियम्स के किरदार को काफी पसंद किया गया था।

