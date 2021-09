IPS अफसर ने अक्षय कुमार को सिखाए नियम, तो एक्टर ट्वीट कर बोले- 'जनाब ये तो बिहाइंड द सीन फोटो है...'

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 26 सिंतबर: छत्तीसगढ़ के स्पेशल डीजीपी आरके विज ने अभिनेता अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी की एक पर्दे के पीछे की तस्वीर (बिहाइंड द सीन) में गलती निकाली है। हालांकि आईपीएस अधिकारी आरके विज ने गंभीर होकर कोई बात नहीं कही है। अक्षय कुमार के एक ट्वीट पर चुटकी लेते हुए कहा है। जिसको लेकर अक्षय कुमार ने भी अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर स्पष्टीकरण जारी किया। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के सेट से एक फोटो शेयर की थी। इस फोटो में अक्षय, रणवीर सिंह, अजय देवगन और फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी थे। इसी फोटो पर डीजीपी आरके विज ने प्रतिक्रिया दी है।

जनाब ये तो Behind the Scenes फ़ोटो है। हम कलाकार लोगों के लिए जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एकदम protocol वापस 😊

Regards forever to our great police forces. Hope you like the film when you watch it.