कैंसर से जूझ रहीं Mahima Chaudhary, ताजा वीडियो में पहचान पाना भी हुआ मुश्किल

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 जून: बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं हैं। हाल ही में एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस के कैंसर की चपेट में आने की बात का खुलासा किया है। इस वीडियो में एक बार को तो महिमा को पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। अनुपम खेर द्वारा शेयर किए गए वीडियो में महिमा बता रहीं हैं कि अनुपम खेर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कॉल किया था, जिसके बाद उन्होंने अनुपम को अपनी बीमारी के बारे में बताया। वहीं, अनुपम खेर ने ये वीडियो शेयर कर एक्ट्रेस को हीरो बताया है।

English summary

Actor Anupam Kher contacted Mahima Chaudhary to play a role in his film and that’s when he learned that she has breast cancer and she is being treated for the same. Actor shared a video of Mahima.