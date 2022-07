उज्जैन की शाही पालकी के तर्ज पर राजनांदगांव में निकली पालकी यात्रा, भक्ति गीतों में झूमते रहे शिवभक्त

Durg

oi-Manendra Patel

राजनादगांव, 26 जुलाई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भी उज्जैन में बाबा भोलेनाथ की शाही पालकी के तर्ज पर महाकाल राजा चंद्रमोलेश्वर की भव्य पालकी यात्रा शहर में बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है।. पहले सोमवार को शहर के नंदई चौक से यात्रा की शुरुआत की गई जिसके बाद अब सावन के द्वितीय सोमवार को शहर के काली माई मंदिर भरकापारा से गाजे-बाजे एवं भक्ति गीतों के साथ यह पालकी यात्रा निकाली गई। जिसमें शिवभक्त भक्ति गीतों में झूमते नजर आए।

महाकाल के दर्शन करने उमड़ी भीड़

जिसमें बड़ी संख्या में भक्त भक्तिगीतों में झूमते हुए नजर आए. यह पालकी यात्रा काली माई मंदिर भरकापारा से अग्रसेन भवन,आजाद चौक,सिनेमा लाइन होते हुए शहर के अन्य मार्गो से होते हुए गुजरी और कुआं चौक में समाप्त हुई। इस पालकी यात्रा को देखने दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे।

उज्जैन की शाही पालकी की तर्ज पर पालकी यात्रा

महाकाल भक्त व भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने बताया, "जो भक्त महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन नहीं पहुंच सकते, उन भक्तों के लिए यहां महाकाल की पालकी यात्रा निकाली जा रही है. ताकि लोग भोलेनाथ का दर्शन कर सकें। इस वर्ष सावन के प्रत्येक सोमवार में यह पालकी यात्रा निकाली जाएगी। वहीं आज दूसरे सोमवार को भी यह पालकी यात्रा निकाली गई है।

महाकाल सेना द्वारा हर साल होता है आयोजन

संस्कारधानी राजनादगांव के राजा चन्द्रमोलेश्वर मंदिर से हर साल महाकाल सेना द्वारा पालकी यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी उज्जैन की तर्ज पर राजनांदगांव संस्कारधानी में भी पालकी यात्रा समिति के द्वारा महाकाल की पालकी यात्रा निकाली गई. महाकाल की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर भव्य गाजे-बाजे के साथ यह यात्रा निकली. पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और महाकाल के भव्य रुप का दर्शन किया

English summary

On the lines of the royal palanquin of Ujjain, the palanquin yatra came out in Rajnandgaon, Shiva devotees swayed in devotional songs